Isparta'da vatandaşlar sığırcıkların dansını izledi - Haberler
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Isparta'da vatandaşlar sığırcıkların dansını izledi

AA, Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da vatandaşlar sığırcıkların dansını izledi

Isparta'da, gökyüzünde birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, dansı andıran görüntüleriyle ilgi odağı oldu.

ISPARTA (AA) - Isparta'da, gökyüzünde birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, dansı andıran görüntüleriyle ilgi odağı oldu.

Kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, dün akşam saatlerine doğru Kaymakkapı semalarında uçtu.

Sergiledikleri figürlerle adeta dans eden sığırcık kuşları, ani dönüş hareketlerinde çıkarttıkları seslerle izleyenlerin dikkatini çekti.

İlgiyle izlenen doğal gösteri, havanın kararmasıyla sona erdi.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Isparta, Güncel, Haberler

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