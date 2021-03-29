Isparta'da valiz ve sırt çantasına gizlenmiş 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'da valiz ve sırt çantasına gizlenmiş 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da valiz ve sırt çantasına gizlenmiş 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi Diyarbakır'dan Isparta'ya 15 kilo 272 gram uyuşturucu getiren zehir tacirine operasyon Narkotik köpeğin bulamaması için uyuşturucuyu mazota bandırmış Isparta'da emniyet ekipleri düzenledikleri uyuşturucu...

Uyuşturucu etkisiyle yarı çıplak halde dolaşıp vatandaşa korku saldı
Uyuşturucu etkisiyle yarı çıplak halde dolaşıp vatandaşa korku saldı
Aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım
Aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım

Isparta'da valiz ve sırt çantasına gizlenmiş 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'dan Isparta'ya 15 kilo 272 gram uyuşturucu getiren zehir tacirine operasyon

Narkotik köpeğin bulamaması için uyuşturucuyu mazota bandırmış

ISPARTA - Isparta'da emniyet ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda valiz ve sırt çantasına gizlenmiş 15 kilo 272 gram esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan bir şüphelinin otobüsle Isparta'ya yüklü bir miktar uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. 27 Mart günü saat 22.15 sıralarında otobüsten inen şüpheli Z.Ö.'ye operasyon düzenlendi. Şüphelinin valiz ve sırt çantası aramasında 14 adet siyah poşet ve şeffaf streç filme sarılı 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklanarak,vcezaevine gönderildi.

Yakalanmamak için mazota bandırmış

Öte yandan şüphelinin poşetlere ve streçe sardığı esrarı narkotik köpeğin yakalamaması için mazota bandırdığı öğrenildi.

Isparta'da valiz ve sırt çantasına gizlenmiş 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi
Isparta'da valiz ve sırt çantasına gizlenmiş 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi
Isparta'da valiz ve sırt çantasına gizlenmiş 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi
Isparta'da valiz ve sırt çantasına gizlenmiş 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal İhsan Yavuz Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Binnur Kaya Bahar Candan Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Caner Erkin Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da valiz ve sırt çantasına gizlenmiş 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 19:42:28. #1.16#
title