Isparta'da vaka artışları nedeniyle Tarım ve Hayvancılık Fuarı iptal edildi

Isparta'da 19-22 Kasım tarihleri arasında yapılması planlanan 16. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, kentte Kovid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle iptal edildi.

Isparta'da 19-22 Kasım tarihleri arasında yapılması planlanan 16. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, kentte Kovid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle iptal edildi.

Isparta Valiliği'nden yapılan duyuruda fuarın kamu sağlığı gözetilerek iptal edildiği bildirildi. Isparta Ticaret Borsası da yaptığı açıklamada, "Isparta Ticaret Borsası öncülüğünde gerçekleştirilen Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın 16.'sının bu yıl 19-22 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde vaka sayıları Isparta ilimizde ve ülkemiz genelinde ciddi artış göstermiştir. Bu sebeple fuarımız, kamu sağlığını gözetmek amacıyla 2021 yılına ertelenmiştir" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı