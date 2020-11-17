Isparta'da vaka artışları nedeniyle bir köy karantinaya alındı
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Isparta'da vaka artışları nedeniyle bir köy karantinaya alındı

17.11.2020 20:51 | Son Güncelleme: 17.11.2020 20:55
Isparta'da vaka artışları nedeniyle bir köy karantinaya alındı

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Aşağıyaylabel köyünde Covid-19 vakaları ve bu vakaların temaslı olduğu kişilerin fazlalığı nedeniyle karantina uygulanması kararı alındı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Aşağıyaylabel köyünde Covid-19 vakaları ve bu vakaların temaslı olduğu kişilerin fazlalığı nedeniyle karantina uygulanması kararı alındı.

İlçe Hıfzısıhha Kurulundan yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Aşağıyaylabel 17.11.2020 tarihi itibariyle Covid-19 testi pozitif çıkan vakaların ve vakaların temaslı sayılarının arttığı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, vakaların temaslı sayılarının çokluğu sebebiyle Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Aşağıyaylabel köyünün 17.11.2020 tarihi saat 15: 00 itibariyle, 27.11.2020 tarihi saat 15: 00'e kadar 10 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir" denildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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