Isparta'da uyuşturucuyla yakalanan 14 şüpheliye işlem yapıldı
Haberler » 3. Sayfa » Isparta'da uyuşturucuyla yakalanan 14 şüpheliye işlem yapıldı - Haberler

Isparta'da uyuşturucuyla yakalanan 14 şüpheliye işlem yapıldı

Isparta'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde toplam 18 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alınarak işlem yapıldı.

03.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:48
Isparta'da uyuşturucuyla yakalanan 14 şüpheliye işlem yapıldı

'da ekiplerince yapılan yol kontrollerinde toplam 18 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alınarak işlem yapıldı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez ve Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde olaylarına karşı yapılan kontrollerde toplam 18 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Jandarma ekipleri, olaylarla ilgili D.Ç. (20), T.K. (27), Y.A. (23), S.Ü. (28), M.C. (29), M.B. (24), M.A. (24), S.G. (30), M.G. (22), A.Y. (58), A.Ç. (42), E.G. (26), Ö.Ç. (38) ve Ş.T.'yi (21) kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler