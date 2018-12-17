Isparta'da Uyuşturucu Zanlıları Yakalandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla kentte sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yayla Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramada 237 gram esrar, bir miktar eroin, kenevir tohumu, uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile 2 şarjör, 13 fişek, hasasas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyon sonucunda şüpheliler K.T. ve H.Ö. gözaltına alındı. Ayrıca 1 kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA