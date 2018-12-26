Isparta'da Uyuşturucu Şüphelileri Tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.A.Ç. ve R.U'yu gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin, 8 uyuşturucu hap ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA