Isparta'da uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Isparta'da uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli tutuklandı

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

ANTALYA (AA) - Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Antalya'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ayazmana Mahallesi'nde durdurulan otomobilde narkotik madde arama köpeği "Athena" ile yapılan aramada, hoparlörün içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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