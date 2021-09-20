Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Isparta'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kepeci Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda R.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde 1,7 gram uyuşturucu madde, 2 sentetik ecza, uyuşturucu kullanımında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı - Haberler
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