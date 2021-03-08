Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
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Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

08.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:08
Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Isparta'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde "sokak satıcılarına" yönelik gerçekleştirilen operasyonda Ü.A. ve Ö.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, bir miktar çeşitli uyuşturucu madde, 1 sentetik ecza maddesi, bir hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan 5 aparat, 1 şırınga, 7 alüminyum folyo ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan operasyon kapsamında 20 kişi hakkında da "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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