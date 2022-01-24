Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli A.B'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Otogarda gözaltına alınan A.B'nin bagajında yapılan aramada bir kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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