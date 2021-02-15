Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyon düzenleyen polis ekibi, S.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında ve aracında 313,34 gram bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen