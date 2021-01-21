Isparta'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Haydarpaşa Mahallesi 2. Okul Caddesi'nde durumundan şüphelendiği 2 kişinin üst aramasını yaptı.

Şüphelilerden birinin üzerinden 84 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen