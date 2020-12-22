Isparta'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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Isparta'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

22.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:23
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan 1'i tutuklandı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Bağlar Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, H.G. ile M.Y.G. gözaltına alındı.

Operasyonda, tuvaletin deliğine atılan bir miktar metamfetamin, bonzai emdirilmiş kağıt bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, M.Y.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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