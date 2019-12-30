Isparta'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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Isparta'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

30.12.2019 20:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:44
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol ve denetimleri gerçekleştirildi.

Şüpheli görülen araçlarda yapılan aramalarda 10 gram eroin ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden biri tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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