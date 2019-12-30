Isparta'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol ve denetimleri gerçekleştirildi.
Şüpheli görülen araçlarda yapılan aramalarda 10 gram eroin ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden biri tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı.