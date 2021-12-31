Isparta'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haberler
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Isparta'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da yakalanan uyuşturucu zanlısı tutuklandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da yakalanan uyuşturucu zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 4 bin 103 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ü.A, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

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AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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