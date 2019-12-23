Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

23.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:48
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide ateş yakıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, uyuşturucu hap ve esrar ele geçirdi.

Operasyonda A.İ, S.B, Y.Ü, M.S, A.Ç, B.T, M.Ç, Y.Y. ve Y.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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