Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide ateş yakıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, uyuşturucu hap ve esrar ele geçirdi.
Operasyonda A.İ, S.B, Y.Ü, M.S, A.Ç, B.T, M.Ç, Y.Y. ve Y.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin karakoldaki işlemleri devam ediyor.