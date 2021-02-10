Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

10.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:44
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 100 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin ve 54 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Buse Varol Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Deniz Türüç Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 17:45:31. #1.16#
title