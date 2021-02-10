Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 100 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin ve 54 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen