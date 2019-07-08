Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.
Aksu Caddesi'ndeki operasyonda İ.M. ve Y.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 29 fişek ve bir miktar eroin ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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