Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.

Çelebiler ve Hisar Mahallesine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin, sentetik ecza ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA