Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya-Isparta kara yolunda durumundan şüphe edilen bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA