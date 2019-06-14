Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya-Isparta kara yolunda durumundan şüphe edilen bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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