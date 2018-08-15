Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, Fatih Mahallesi'nde bulunan bir caminin tuvaletinde uyuşturucu kullandıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde bir miktar eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheliye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Şüpheli M.T.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.