Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, Fatih Mahallesi'nde bulunan bir caminin tuvaletinde uyuşturucu kullandıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde bir miktar eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Şüpheli M.T.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et