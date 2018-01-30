Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1.54 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, kentte bulunan bir internet kafe civarında uyuşturucu madde satıldığı ihbarını aldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheli S.Y'yi belirlenen kafeden çıkarken gözaltına aldı. S.Y'nin üzerinde yapılan aramada 0.44 gram metamfetamin ele geçirildi.

S.Y'ye uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen B.K da düzenlenen başka bir operasyonla gözaltına alındı.

B.K'nın üzerinde yapılan aramada ise 1.10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. "uyuşturucu madde satışı yapmak" suçundan tutuklandı.