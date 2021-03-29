Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaIsparta'da düzenlenen operasyonda 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu etkisiyle yarı çıplak halde dolaşıp vatandaşa korku saldı
Uyuşturucu etkisiyle yarı çıplak halde dolaşıp vatandaşa korku saldı
Aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım
Aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım

Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Isparta'da düzenlenen operasyonda 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Z.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyon 27 Mart günü saat 22.00 sıralarında kent otogarında yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, bir şüphelinin Diyarbakır'dan yolcu otobüsüyle uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli Z.Ö.'yü takibe alan ekipler, otogarda yolcu indiren otobüse operasyon düzenledi. Operasyonda Z.Ö. gözaltına alınırken, valizinde ve sırt çantasında yapılan aramada 14 siyah poşet ve şeffaf filme sarılı vaziyette, ağırlığı 15 kilo 272 gram gelen esrar maddesi ele geçirildi. Hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapılan Z.Ö., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan poşete sarılı vaziyette bulunan esrar maddelerinin, narkotik köpeğine yakalanmaması için mazota bandırıldığı öğrenildi.

Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hayati Yazıcı Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Roma Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 15:20:16. #1.16#
title