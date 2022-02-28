Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı - Haberler

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Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı

AA, Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 48 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 48 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere 23 operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu haplar ve uyuşturucu kullanımına yarayan çok sayıda aparat ele geçirildi.

Operasyonlarda 48 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 45'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3'ü tutuklandı.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Isparta, Güncel, Haberler

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