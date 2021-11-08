Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenledi.

Adreslerde ve otomobillerde yapılan aramalarda, farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu, eroin, esrar ve uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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