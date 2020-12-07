Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Isparta'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Aralık günü Yalvaç ilçesinde 2 şahsın evinde esrar maddesi bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bu kapsamda şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 568 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak K.D.(60) ve İ.E.(71) isimli şüpheliler gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gönen'de 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Gönen ilçesinde de 3 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine ekipler, şüphelilerin ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Aramada, 2 adet 9 mm çapında tabanca, 54 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 3 adet otomatik av tüfeği, 37 gram kubar esrar maddesi, 12 gram metamfetamin maddesi, 1 adet extacy uyuşturucu hap, 1 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

4 günde 6 şüpheli yakalandı

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3-6 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla düzenlenen operasyonlarda ise 20 gram eroin, 1 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili 6 şüpheli yakalanırken, bu şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı