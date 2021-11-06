Isparta'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte son 10 gün içerisinde çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda 37,75 gram uyuşturucu madde ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Serbest bırakılan diğer şüpheliler hakkında ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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