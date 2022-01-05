Isparta'da üniversiteli öğrencilerden organ bağışı için farkındalık etkinliği

ISPARTA (AA) - Süleyman Demirel Üniversitesinden bir grup öğrenci, organ bağışında bulundu.

Proje Araştırma Geliştirme ve Uygulama Topluluğu'ndaki 32 kişilik öğrenci grubu, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğüne giderek organ bağışı yaptı.

Hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Mehmet Zeki Er, gazetecilere, koordinatörlük olarak her yıl organ bağışına farkındalık oluşturmak için etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Türkiye'de organ bağış oranının yüzde 22 civarında olduğunu ifade eden Er, "Akdeniz Bölgesi'nde bu oran yüzde 67 civarındadır." diye konuştu.

Isparta'nın organ bağışına ilgisinin yüksek olduğunu ifade eden Er, "Her insan hayatta bir iz bırakarak gitmek ister, insanoğlu bir izdir. Biz de organ bağışı yaparak izin verelim izimiz kalsın. Süleyman Demirel Üniversitesi Proje Araştırma Geliştirme ve Uygulama Topluluğu, 32 kişi ile yaptığı bu organizasyonda bir ilk oluşturdu. Bu da herkese örnek olmalı." ifadesini kullandı.

Topluluk adına konuşan İletişim Koordinatörü Helin Yılmaz ise etkinlikte bir ilk gerçekleştirildiği için mutlu olduklarını ve bu bağışların insanlara örnek olması gerektiğine dikkati çekti.???????

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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