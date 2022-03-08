Isparta'da üniversite öğrencisi, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralandı - Haberler

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Isparta'da üniversite öğrencisi, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralandı

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da üniversite öğrencisi, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Isparta'da sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan üniversite öğrencisinin tedavisi sürüyor.

ISPARTA (AA) - Isparta'da sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan üniversite öğrencisinin tedavisi sürüyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü birinci sınıfta okuyan Rabia Kallı'ya (20), 6 Mart'ta, İstanbul Caddesi'nde havlayan köpeklerden korkarak yola fırlaması sonucu otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Kallı, 112 Acil Servis ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kallı'nın babası Emin Kallı, gazetecilere, kızının köpekten korktuğu için yola doğru kaçtığını ve trafik kazasında yaralandığını öğrenince Muğla'dan Isparta'ya geldiğini söyledi.

Köpeklerin tehlike arz ettiğini dile getiren Kallı, "Kızım yoğun bakımda. Köpekleri severiz ama aileleri ciddi şekilde üzmeye başladı." dedi.

Kallı'nın kaza sırasında yanında olan arkadaşı Hilal Topçu ise kentte başıboş hayvanların çok saldırgan olduğunu, arkadaşının köpek sesiyle yola kaçtığını ifade etti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Prof. Dr. Rasih Yazgan, gazetecilere, Kallı'nın hastaneye durumu ağır getirildiğini söyledi.

Kallı'nın kafa travması geçirdiğini belirten Yazgan, "Acil servisinde yapılan ilk müdahalesinin ardından anestezi yoğun bakım ünitesine aldık. Durumu hocalarımız tarafından takip ediliyor." diye konuştu.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Süleyman Demirel Üniversitesi, Üniversite, Araştırma, Isparta, Güncel, Haberler

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