Isparta'da Üniversite Öğrencisi Av Tüfeğiyle Öldürüldü

Isparta'da, üniversite öğrencisi tartışma üzerine komşusu tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çünür Mahallesi'nde aynı binada oturan M.G. ile üst katındaki Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBU) öğrencisi Enes Selçuk arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.G. balkondan, binanın önünde bulunan Enes Selçuk'a av tüfeğiyle ateş açtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Selçuk'u Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Selçuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA