Isparta'da üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Isparta'da üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, üç kişi yaralandı.

Isparta'da üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, üç kişi yaralandı.

Nabi Ünlü Yalvaç'ın kullandığı 06 CIG 626 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Sergen Turan ve İbrahim Alan yönetimindeki 07 AG 921 ve 32 AAE 31 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Kazada, sürücü İbrahim Alan ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Alan ve Hümeyra Ergün yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen