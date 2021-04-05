Isparta'da "Türklerin Şafağı Miryokefalon" filminin çekimleri devam ediyor

Anadolu Selçuklu Sultanı ll. Kılıçarslan'ın, 1176'da Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos'u mağlup ettiği savaşı konu alan "Türklerin Şafağı Miryokefalon" adlı filmin çekimleri Isparta'nın ilçelerinde sürüyor.

Anadolu Selçuklu Sultanı ll. Kılıçarslan'ın, 1176'da Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos'u mağlup ettiği savaşı konu alan "Türklerin Şafağı Miryokefalon" adlı filmin çekimleri Isparta'nın ilçelerinde sürüyor.

Gelendost, Yalvaç, Uluborlu ve Eğirdir ilçelerinde çekimleri devam eden filmin, aksiyon sahnelerinin çekimleri yapıldı.

Filmin Yönetmeni Turgut Ural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Miryakefelon'un Malazgirt'ten sonra Türkler için en önemli savaş olduğunu söyledi.

Miryokefalon Savaşı'nın Anadolu'nun tapusunun alındığı savaş olduğunu anımsatan Ural, "Çanakkale Savaşı da ülkemizin kurtuluşudur. Biz Anadolu'nun tapusunun alındığı bu topraklarda, savaşın etkilerini dünya devletlerine göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Filmin yapımcısı Murat Tuncer de Miryokefalon Savaşı'nın hem Türkiye'de hem de dünyadaki tarihin akışına olan etkisini göstermek için filmin çekimine karar verildiğini belirterek, "Mevsime uygun olması için sahnelerin, hikayelerin geçtiği mevsimde çekildi. İlçelerde yer alan tarihi mekanlarının tanıtımına da katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Selçuklu Sultanı ll. Kılıçarslan'ın, 1176'da Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos'u mağlup ettiği Miryokefalon Savaşı, Anadolu'da Türk hakimiyetinin kesin olarak kabul edilmesini sağlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen