Isparta'da tüp hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da bir marketten mutfak tüpünün çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
ISPARTA (AA) - Isparta'da bir marketten mutfak tüpünün çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Keçeci Mahallesi'nde Yusuf Göl'ün işletmeciliğini yaptığı markete gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, 200 lira bozdurdu.
Şüpheli daha sonra motosikletine marketin önündeki dolu tüpü koyarak bölgeden uzaklaştı.
Hırsızlık olayını fark eden market sahibi durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel