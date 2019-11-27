Isparta'da Tunç çağına ait tarihi eserler ele geçirildi
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Isparta'da Tunç çağına ait tarihi eserler ele geçirildi

ISPARTA'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde, Tunç Çağı'na ait 4 adet vazo şeklinde tarihi eser ele geçirildi.

27.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:26
Isparta'da Tunç çağına ait tarihi eserler ele geçirildi

ISPARTA'da ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde, Tunç Çağı'na ait 4 adet vazo şeklinde tarihi eser ele geçirildi. 

Jandarma ekipleri, yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda bir şüphelinin elinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Şarkikaraağaç İlçesi Yassıbel Köyü yolu üzerinde Ü.S.'ye ait otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Tunç Çağı'na ait 4 adet vazo şeklinde tarihi eser ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
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