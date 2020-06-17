Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı
Isparta'da iki otomobilin çapışması sonucu sürücüler yaralandı.
17.06.2020 02:13 | Son Güncelleme: 17.06.2020 02:51
Isparta'da iki otomobilin çapışması sonucu sürücüler yaralandı.
Adem T'nin kullandığı 32 ABC 615 plakalı otomobil, kent merkezindeki Aksu Caddesi'nde Osman T. yönetimindeki 32 AP 260 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA