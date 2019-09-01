Isparta'da trafik kazası: 2 ölü

01.09.2019 18:28

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir'de görev yapan ve yıllık izin için memleketi Yalvaç'a gelen sözleşmeli er İsmail Koyutürk'ün (24) kullandığı 15 RA 596 plakalı motosiklet, Körküler Kavşağı'nda, Süleyman İnci (57) yönetimindeki 34 UH 0405 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Koyutürk, olay yerinde, İnci de kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA