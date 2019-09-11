Isparta'da trafik kazası
Isparta'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, 1 kişi ağır yaralandı.
Isparta'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, 1 kişi ağır yaralandı.
Suriye uyruklu Beşar Mahmut'un kullandığı plakasız motosiklet, Zafer Mahallesi Deregümü Caddesi'nde, M.K.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.