Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Mehmet Özdemir yönetimindeki 32 YP 560 plakalı kapalı kasa kamyonet, Eğirdir-Isparta karayolu Sanayi Mahallesi 104. Cadde'de refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada sürücü Özdemir hayatını kaybetti, A.Ö, H.Ü, E.Ü, A.Y, B.Ö. ve H.Ö. yaralandı.
Yaralılar, kentteki farklı hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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