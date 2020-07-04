Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
04.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:00
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yalvaç - Isparta kara yolu Hüyüklü Beldesi Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler M.K. ile M.D. araçlarda bulunan M.D, F.D. ve G.K. yaralandı.
Yaralılar, İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan F.D. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA