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Isparta'da TKDK'ya rekor başvuru

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Isparta İl Koordinatörlüğü'ne 9. Proje başvuru çağrı döneminde 81 proje başvurusu yapılırken, teslim alınan projelerin toplam yatırım tutarı 123,6 milyon lira, hibe destek tutarı ise 77,9 milyon lira olarak açıklandı.

Isparta'da TKDK'ya rekor başvuru
05.08.2020 14:50 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:54

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Isparta İl Koordinatörlüğü'ne 9. Proje başvuru çağrı döneminde 81 proje başvurusu yapılırken, teslim alınan projelerin toplam yatırım tutarı 123,6 milyon lira, hibe destek tutarı ise 77,9 milyon lira olarak açıklandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD-II 9. proje başvuru döneminde '302. çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme' ve '101. tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar' olmak üzere 2 ana başlıkta çağrıya çıktı. 27 Temmuz'da tamamlanan başvurular sonucunda Isparta'da rekor proje başvurusu yapıldı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TKDK Isparta İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü, pandemi dönemi olmasına rağmen yoğun bir dönem geçirdiklerini ve toplam 81 proje başvurusu aldıklarını söyledi.

Birçok alanda başvuru alındı

Başvuru alınan alanlarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Gülcü, "Meyve-sebze kurutma, pelet, dondurma, taş işleme gibi katma değerli ürünler ve zanaatkarlık ürünleri üretim tesisleri, apart otel, restoran gibi kırsal turizm projeleri ile yenilenebilir enerji yatırımlarının ön plana çıktığı bu çağrı döneminde, tıbbi aromatik bitkiler üretim ve işleme, mantarcılık tesisi, süs bitkisi serası, fide-fidan üretim tesisi, arıcılık, ve süt hayvancılığı yatırımlarını içeren geniş bir yelpazede dağılım gösteren proje başvurusu alınmıştır" dedi.

"Toplam yatırım tutarı 123,6 milyon lira"

Teslim alınan projelerin toplam yatırım tutarının 123,6 milyon TL, hibe destek tutarının ise 77,9 milyon lira olduğunu belirten Prof. Gülcü, şunları söyledi:

"Projelerin inceleme sürecine ivedilikle başlayacağız. Projelerin tamamlanması ilebirlikte Isparta ekonomisine yeni değerler kazandırılırken, üretime ve istihdama büyük katkı sağlanacaktır. Yüzde 70'e varan hibe destek oranı, KDV muafiyeti gibi avantajlar ile Isparta'mızın her köşesinde TKDK destekli yatırımlar kazandırma hedefiyle çalışıyoruz. Bu süreçte bize destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm yatırımcılarımızı tebrik ediyor, Projelerin Isparta'mıza ve ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." - ISPARTA

Kaynak: İHA

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