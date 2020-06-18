Isparta'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
18.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:24
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahmut K'nin yönetimindeki 42 VR 056 tır, Konya-Isparta kara yolunun Sarıidris beldesi mevkisinde Ahmet Albayrak'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Albayrak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA