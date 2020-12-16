Isparta'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 tutuklama
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Isparta'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 tutuklama

16.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:06
Isparta'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 tutuklama

Isparta'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir çifti dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Isparta'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir çifti dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zafer Mahallesi'nde yaşayan K.D ile Ş.G çifti, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilere, 250 bin lira verdikten bir süre sonra dolandırıldıklarını anladı.

Çift, çalıntı para ve ziynet eşyalarının evlerinde olduğu bahanesiyle paralarını alan şüphelilerin yakalanması için durumu polise bildirdi.

Eşkalleri belirlenen M.B, B.B, K.G, Ş.U. ve Y.A. Antalya'da yakalanarak Isparta'ya getirildi.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 4 cep telefonu, 4 telefon hattı, 1 mikro SD kart, 1 yüzük, 1 çift küpe, 21 bin 855 lira, 810 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, M.B, B.B, K.G. ve Ş.U. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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