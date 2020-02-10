Isparta'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 2 gözaltı
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 kişiyi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'dan geldikleri tespit edilen B.K ve Y.D, yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.