Isparta'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 2 gözaltı
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Isparta'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 2 gözaltı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

10.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:02
Isparta'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 2 gözaltı

'nın Keçiborlu ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 kişiyi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'dan geldikleri tespit edilen B.K ve Y.D, yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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