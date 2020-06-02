Isparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladı
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Isparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladı

Isparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Isparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladı
02.06.2020 02:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 02:11

Isparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Sanayi Mahallesi'nde bir markette çalışan Şefika Ç. ile eşi Mesut Ç. arasında, marketin otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Mesut Ç, eşinin kullandığı 67 NZ 625 plakalı otomobilin tekerleklerini, otoparktan çıkarken bıçakla patlattı. Daha sonra Mesut Ç, otomobilden indirdiği Şefika Ç'yi bıçakla yaraladı.

Şefika Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Mesut Ç. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Şefika Ç'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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