Isparta'da tarihi medrese avlusunda kuruyan ağaçlar el örgüleriyle renklendi
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Isparta'da tarihi medrese avlusunda kuruyan ağaçlar el örgüleriyle renklendi

14.03.2021 22:39 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:43
Isparta'da tarihi medrese avlusunda kuruyan ağaçlar el örgüleriyle renklendi

Isparta'nın Atabey ilçesindeki tarihi Ertokuş Medresesi'nin bahçesinde kuruyan ağaçlar, kadınlar tarafından örgü ile kaplanarak süslendi.

Isparta'nın Atabey ilçesindeki tarihi Ertokuş Medresesi'nin bahçesinde kuruyan ağaçlar, kadınlar tarafından örgü ile kaplanarak süslendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gülümse Isparta Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifince kuruyan ağaçların kesilmesini önlemek amacıyla bir proje başlatıldı.

Vali Ömer Seymenoğlu tarafından da desteklenen proje kapsamında, Ertokuş Medresesi ile Feyzullah Paşa Camisi'nin bahçelerinde kuruyan ağaçlar, kadınlar tarafından örülen malzemelerle renklendi.

Çalışma ile kurumuş ağaçların farklı bir yöntemle doğaya yeniden kazandırılması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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