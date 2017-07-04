Isparta'da Tarihi Eser Operasyonu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine bir evde yapılan aramada, 67 tarihi eser ele geçirildi.



Jandarma Genel Komutanlığından alınan bilgiye göre, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir evde tarihi eserlerin bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.



Evde yapılan aramada, 44 taş eser, 23 arkeolojik obje ve 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Şüpheli Y.O. hakkında adli işlem başlatıldı.