Isparta'da tarihi eser operasyonu
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Isparta'da tarihi eser operasyonu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Tunç Çağı'na ait olduğu değerlendirilen 4 vazo ele geçirildi.

27.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:34
Isparta'da tarihi eser operasyonu

'nın ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Tunç Çağı'na ait olduğu değerlendirilen 4 vazo ele geçirildi.

Isparta İl ekipleri, Şarkikaraağaç ilçesinde bir şüphelinin aracında tarihi eser olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine ekiplerce Yaslıbeli köyünde durdurulan araçta, Tunç Çağı'na ait olduğu değerlendirilen 4 vazo ele geçirdi.

Olayla ilgili araçtaki U.S. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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