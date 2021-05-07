Isparta'da tam kapanmanın ilk haftasında 924 bin 537 lira cezai işlem uygulandı
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Isparta'da tam kapanmanın ilk haftasında 924 bin 537 lira cezai işlem uygulandı

Isparta'da tam kapanmanın ilk haftasında 924 bin 537 lira cezai işlem uygulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da 29 Nisan'da başlayan tam kapanma döneminin ilk haftasında tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere toplam 924 bin 537 lira para cezası uygulandı.

Isparta'da 29 Nisan'da başlayan tam kapanma döneminin ilk haftasında tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere toplam 924 bin 537 lira para cezası uygulandı.

Isparta'da tam kapanma döneminde ilk hafta geride bırakılırken, emniyet ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 17 günlük tam kapanmanın ilk haftasında vatandaşlar tarafından yapılan kısıtlama ihlallerinin bilançosu açıklandı. Açıklanan rakamlara göre Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 277 kişiye 866 bin 273 lira para cezası uygulandı. Ayrıca 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye de 9 bin 450 lira ceza kesildi.

Tam kapanma sonrası otobüslerde yüzde elli kapasiteli çalışma zorunluluğu getirildi. Bu yasağa uymayan 3 firmaya toplamda 10 bin 407 lira para cezası uygulandı. Şehirlerarası seyahat kısıtlamasına uymayan 8 kişiye de 27 bin 114 lira para cezası kesildi.

Öte yandan kent genelinde maske denetimlerine takılan vatandaşlar da vardı. Son bir haftada maske ihlalleri nedeniyle 13 kişiye 11 bin 700 lira cezai işlem uygulandı.

Isparta'da tam kapanmanın ilk haftasında toplam 924 bin 537 lira para cezası kesildi. - ISPARTA

Isparta'da tam kapanmanın ilk haftasında 924 bin 537 lira cezai işlem uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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