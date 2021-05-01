Isparta'da tam kapanma döneminde alkol ürünleri satışı yasaklandı
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Isparta'da tam kapanma döneminde alkol ürünleri satışı yasaklandı

Isparta'da tam kapanma döneminde alkol ürünleri satışı yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla tam kapanma süresince alkol ürünlerinin satışı yasaklandı.

Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla tam kapanma süresince alkol ürünlerinin satışı yasaklandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma dönemiyle ilgili yeni tedbir kararı aldı. Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19: 00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05: 00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde İlimiz genelinde bulunan tekel büfelerinin kapalı tutulmasına, market, bakkal, büfe gibi yerlerde alkol ürünü satışı yapılmamasına karar verilmiştir" denildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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